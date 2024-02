Cod galben de vânt în România. Ce județe sunt vizate? Meteorologii au emis o noua alerta de cod galben de vant. In total, 24 de județe din Romania sunt vizate de aceasta avertizare meteo. Potrivit meteorologilor, vantul va sufla cu viteze in general de 55-65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele vor depași 90-100 km/h. Fenomenele se vor manifesta in zone din Banat, Crișana, sudul Transilvaniei, Dobrogea, estul Munteniei, sud-estul Moldovei și in Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbura. In plus, in intervalul 8:00 și ora 22:00, vantul va batea puternic. Sunt vizate județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

