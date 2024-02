Vreme haotică în următoarele ore. ANM a emis cod galben de vânt ANM a emis o alerta de vant puternic. Se pare ca ziua de sambata aduce o vreme extrem de haotica. Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant puternic, valabil pentru zeci de judete, pana duminica seara. Astfel, potrivit ANM, in intervalul 10 februarie, ora 18.00 – 11 februarie, ora 08.00, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura. ”Vor fi viteze in general de 55…65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele vor depasi 90…100 km/h”, anunta ANM. Avertizazrea cod galben este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

