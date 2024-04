Stiri pe aceeasi tema

- Robert Paiuși, primarul PSD al comunei Stejari, din județul Gorj, este suspectat de procurori ca ar fi decontat cantitați uriașe de combustibil, fara justificare legala. Edilul a devenit cunoscut pentru faptul ca se crede super-erou.

- Barbat din Ocna Mureș, cercetat penal dupa ce a condus baut. Ce alcoolemie avea, la volan Un barbat din Ocna Mureș este cercetat penal dupa ce a fost prins baut la volan. Acesta a fost oprit de polițiști, pe o strada din oraș. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 aprilie, in jurul orei 12.50, polițiștii din…

- Locuitorii comunei Balta Alba din Buzau au protestat in fața sediului Primariei. Oamenii și-au exprimat revolta, pentru ca s-a dus vestea ca 70 de persoane au obținut viza de flotant in comuna, in ultimele luni. Scandalul vizelor a ajuns și in atenția Prefecturii.

- Norocul este de partea lui Babi Minune, in procesul in care este cercetat pentru talharie. Ce s-a intamplat la ultimul termen de judecata. De la ce a pornit conflictul intre artist și prietenul sau care are calitatea de victima in dosar.

- Nr. 43 din 22 februarie 2024 BULETIN DE PRESA Cercetat penal pentru infractiuni la regimul rutier, un barbat a fost retinutLa data de 21 februarie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Selimbar au retinut un barbat in varsta de 34 de ani, din Hamba, cercetat penal pentru savarsirea infractiunilor…

- Cercetat penal, dupa ce ar fi patruns prin efracție intr-o locuința, de unde ar fi sustras diverse bunuri. Vineri, 16 februarie a.c., in urma cercetarilor efectuate, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Zalau – Postul de Poliție Bocșa au identificat un tanar de 25 de ani, cercetat intr-un dosar penal…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Topana, județul Olt, este cercetat pentru comiterea de infracțiuni silvice. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Olt au efcetuat, ieri, o percheziție la locuința barbatului banuit de taiere și furt de arbori. Pe 3 ianuarie, polițiștii au fost sesizați…

- Foto | Ea este femeia de la care a pornit scandalul penal cu primarul din Botoșani: Cum a fost favorizata tanaraCristina Geanina Hrițcu este femeia de la care a pornit scandalul de la Primaria Botoșani, ajuns și pe mana procurorillor DNA. Ea ar fi primit subiectele pentru examenul organizat pe 26…