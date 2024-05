”Companiile au inchiriat in primele 3 luni ale anului aproximativ 200.000 metri patrati de spatii logistice si industriale, cererea venind in principal de la firmele de productie, operatorii de FMCG si cei de logistica”, arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Raportat la regiune, Romania a inregistrat al doilea cel mai mare volum de spatii industriale si de logistica inchiriate in primul trimestru, dupa Polonia, lider incontestabil al Europei Centrale si de Est, lasand in urma Cehia, Slovacia si Ungaria. In Cehia suprafata tranzactionata a fost de 160.000…