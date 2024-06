Un lăutar celebru are probleme cu legea. Este acuzat că și-ar fi snopit în bătaie amanta Pe 23 mai, o femeie in varsta de 27 de ani ar fi fost agresata de lautar, in apropierea unei benzinarii. Unul dintre angajați ar fi vazut totul, atunci cand a alertat autoritațile. Ulterior, s-a constatat ca acuzațiile sunt adevarate și inainte de a-și agresa amanta, cei doi s-ar fi certat. Inițial, Alex Cocoș a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 25 mai, a aflat ca va sta in arest la domiciliu pentru 30 de zile.„In fapt, la data de 23 mai 2024, Secția 18 Poliție a fost sesizata de catre un angajat al unei stații peco, despre faptul ca o femeie ar fi solicitat ajutor, dupa care ar fi plecat.Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut de poliistii din Bucuresti, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Poliia fiind desizata de catre unitatea medicala.…

- Polițiștii sunt din nou in alerta dupa dispariția unei femei in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca. La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, Secția 4 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIOBAN TARCEA ELENA, in varsta de 26 de ani, in cursul zilei de 26 aprilie a.c., in jurul…

- Un barbat de 57 de ani a fost reținut, aseara, dupa ce a ucis o femeie de 56 de ani, administratora unui bloc din Sectorul 2 din Bucuresti. „Poliția Capitalei- Secția 9 a fost sesizata, de catre mai multe persoane ca un vecin ar fi injunghiat o femeie. Polițiștii l-au identificat și depistat pe barbatul…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost reținut, joi seara, fiind acuzat ca a ucis o femeie in varsta de 56 de ani, administratorul blocului. In jurul orei 19.10, Poliția Capitalei - Secția 9 a fost sesizata, de catre mai multe persoane care locuiesc in același bloc din Sectorul 2, ca un vecin a…

- Polițiștii au anunțat ca au reținut inca o persoana in dosarul penal in care se efectueaza cercetari pentru abuz in serviciu și delapidare, la Primaria Racovița. Dupa ce in data de 15 martie a fost reținut un barbat, in varsta de 65 de ani, luni, 18 martie, polițiștii au reținut și o femeie,…

- Florin Salam a fost retinut de polițiști pentru 24 de ore! Polițiștii din Capitala au facut, in aceasta dimineața, percheziții acasa la Florin Salam, dar și in alte locații, in dosarul de inșelaciune in care cantarețul este acuzat ca a luat bani de la oameni, dar nu a mers la evenimente. ”Astazi, 14…

- Politistii de la Sectia 19 au primit, in februarie, plangerile a trei persoane cu privire la furtul mai multor bunuri de valoare din locuinte situate in Sectorul 5 .In urma cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca principalii suspecti in aceste cazuri sunt doi barbati, ambii de 56 de ani. Cei doi…

- ”La data de 12 martie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta de 36 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal de hartuire, amenintare si distrugere. In fapt, la data de 11 martie 2024,…