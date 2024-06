Candidatul Partidului Umanist Social Liberal pentru Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, neaga orice fel de implicare in gestul reprobabil indreptat impotriva jurnaliștilor postului de televiziune Realitatea TV și condamna cu fermitate astfel de gesturi, care nu iși au locul in societate. Cristian Popescu Piedone nu are și nu a avut nicio legatura cu manifestari de […] The post Piedone neaga orice fel de implicare in gestul reprobabil indreptat impotriva jurnaliștilor de la Realitatea TV appeared first on Puterea.ro .