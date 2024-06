Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita in perioada 1 iunie – 31 august 2024, la Muzeul de Istorie, sa vizitați expoziția dedicata copiilor de ieri și de azi – „Lumea Copiilor”. Evenimentul se inscrie…

- In ajunul Zilei Internaționale a Copilului, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis o scrisoare de raspuns elevilor din Școala Zhijiang din orașul Nanyun, provincia Sichuan, urandu-le sa aiba note bune și transmițand felicitari tuturor copiilor și adolescenților din intreaga țara. „Citind scrisoarea…

- ???????? Urmeaza un weekend dedicat intregii familii!!! ????An de an TNAMT le ofera copiilor prilej de bucurie cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului! ???????? ????‍♀️Va așteptam vineri, sambata și duminica,

- Actorul Bob Radulescu, intalnire cu liceenii din Aiud. O altfel de „ora de dirigenție” Actorul Bob Radulescu, intalnire cu liceenii din Aiud. Evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Copilului debuteaza joi, 30 Mai 2024 cu o intalnire interesanta și interactiva intre Bogdan Bob Radulescu, unul dintre…

- "In ultima saptamana, inainte de Rusaliile catolice, dar si dupa, trei ursi ne-au ingreunat viata in zona Sumuleu. Acum doua nopti au intrat in intravilanul municipiului unde erau mai multe case si timp de sase ore am incercat, fara succes, sa ii capturam. Am reusit in cele din urma sa ii alungam, dar…

- Trei ursi au fost impuscati, in noaptea de marti spre miercuri, de catre autoritati. Ursii ar fi intrat timp de mai multe zile in intravilanul municipiului Miercurea Ciuc. Viceprimarul municipiului, Bors Bela a declarat pentru Agerpres ca echipajele de interventie au incercat, fara succes, sa ii alunge…

- Secțiile de primiri urgențe a spitalelor de pediatrie din București sunt pline. Fiecare spital primește, in fiecare zi, intre 250 și 500 de copii la UPU. Printre acestea se numara Spitalul Grigore Alexandrescu, Institutul pentru Sanatatea Mamei și a Copilului și Spitalul Victor Gomoiu. Poliția este…

- Au fost publicate primele imagini cu craterul format de prabușirea presupusei drone cautate de autoritați. Armata, SRI, Poliția, Jandarmeria și ISU au izolat zona unde a cazut obiectul intr-o ampla operațiune in Insula Mare a Brailei, transmite publicația locala debraila.ro.