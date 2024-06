Stiri pe aceeasi tema

- Fara invidie sau ranchiuna, trebuie sa punem in lumina o situație anacronica. Cum este posibil ca averile unui numar restrans de oameni de afaceri ai Planetei sa depașeasca Produsul Intern Brut al unei țari? Daca punem cap la cap cifrele, aceștia ar putea cumpara cu totul țari aflate la polul saraciei.…

- Investițiile productive in Romania, facute in 2023, au totalizat 87,3 miliarde euro, reprezentand 26,9 la suta din Produsul Intern Brut, arata statisticile Eurostat. Aceasta performanța plaseaza Romania pe locul doi in Uniunea Europeana, dupa Cehia, care are 27 la suta din PIB. Procentul din PIB inregistrat…

- Generalul-locotenent Gheorghița Vlad, șeful Statului Major al Apararii, a anunțat recent ca Romania se pregatește intens pentru o posibila escaladare a conflictului din Ucraina. Aceasta declarație vine intr-un moment in care tensiunile din regiune sunt in creștere, iar incertitudinile geopolitice impun…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a avut un avans de 0,5 la suta, in primul trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioada din 2023. Creșterea a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,5 procente, comparativ cu trimestrul 4 din 2023. Fata de acelasi trimestru din anul 2023, PIB-ul Romaniei…

- O veste alarmanta a fost transmisa, recent, de Ministerul Finanțelor. Datoria publica a Romaniei a depașit pragul critic de 52% din Produsul Intern Brut (PIB). Aceasta creștere ar putea duce la consecințe grave pentru pensionari și angajații bugetari, iar specialiștii anticipeaza posibilitatea inghețarii…

- Hidroelectrica pregatește facturi mai mari la energie. Cel mai mare producator de curent din Romania va trimite in aceasta perioada clienților casnici o oferta pentru prelungirea contractelor, care va include tarife mai ridicate de transport și distribuție, la care se adauga prețul energiei active.…

- Datoria publica a Romaniei a atins cote alarmante in februarie 2024, ajungand la 841,292 miliarde lei, reprezentand peste 52,5% din Produsul Intern Brut (PIB). Aceste date, publicate de Ministerul Finanțelor, marcheaza o creștere semnificativa fața de luna precedenta, cand datoria publica era de 802…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…