Avionul, un Boeing 737-300, cu 78 de pasageri la bord, a depasit violent pista in timpul decolarii de pe aeroportul international Blaise Diagne din Dakar, Senegal. Intr-un comunicat de presa, autoritatile locale au anuntat ca unsprezece persoane au fost ranite. Patru dintre acestea se afla in stare grava. Intr-o inregistrare video postata pe retelele sociale, fuselajul Boeing-ului apartinand companiei aeriene senegaleze TransAir pare sa fie grav avariat. Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal.…