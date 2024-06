Marian Robinson a murit. Mama fostei prime doamne a SUA, Michelle Obama, avea 86 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla, in perioada 7 8 mai 2024, intr o vizita de lucru la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Presedintele Romaniei va fi primit marti, 7 mai, la Casa Alba de catre Presedintele SUA, Joseph R. Biden, Jr.Conform Administratiei Prezidentiale, cu acest…

- Cine este Sebastian Gheorghiu, milionarul american devenit popular cu rețete ale imbogațirii rapide. La doar 25 de ani, postarile anteprenorului digital din Detroit nascut din parinți romani, fac furori in randul celor ce viseaza sa faca bani cu nemiluita peste noapte. Sebastian Gheorghiu se bucura…

- Ilie Nastase are din trei casnicii cinci copii. Ajuns la varsta de 77 de ani, fostul mare jucator de tenis a recunoscut ca iși dorește copil, o fetița, cu actuala soție, Ioana, care are aceeași varsta cu fata lui cea mare. Dincolo de cariera lui impresionanta in tenis, Ilie Nastase a avut o viața personala…

- Intr-un comunicat emis in noaptea de sambata spre duminica dupa atacuri, Biden a declarat ca i-a transmis lui Netanyahu ca Israelul a "demonstrat o capacitate remarcabila de a se apara si de a invinge chiar si atacuri fara precedent".Biden nu a mentionat in comunicat daca el si Netanyahu au discutat…

- Parintii unui adolescent american - condamnat la inchisoare pe viata cu privire la uciderea in 2021 a patru elevi in liceul in care invata cu o arma de foc care i-a fost oferita de parinti - au fost condamnati la zece pana la 15 ani de inchisoare cu privire la ucidere din culpa, o premiera in Statele…

- June și Jennifer Gibbons sunt doua gemene care au fost mereu diferite fața de ceilalți oameni. Nu erau ca ceilalți gemeni sau ca ceilalți copii. Toata viața lor au vorbit doar una cu cealalta, astfel avand porecla de „Gemenii tacuți”. Povestea gemenilor care vorbeau doar intre ei Parinții fetelor au…

- Candidatul republican in alegerile prezidențiale din SUA a avertizat țarile membre NATO sa nu „profite” de sprijinul american, intr-un interviu cu fostul politician britanic Nigel Farage, difuzat de postului britanic de dreapta GB News, relateaza Politico și agenția Reuters, citata de News.ro. Trump…

- Statele Unite considera ca nu exista niciun semn ca Rusia se pregateste sa foloseasca arma nucleara in Ucraina, a dat asigurari miercuri Casa Alba, in reactie la afirmatiile lui Vladimir Putin