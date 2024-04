Stiri pe aceeasi tema

- O chemare la boicotarea cafenelelor si restaurantelor, pe motiv ca practica preturi exorbitante, a mobilizat numerosi turci in acest weekend, in prima actiune de acest fel dupa mai multi ani de spirala inflationista, informeaza agenția France Presse, potrivit Agerpres."Este o miscare populara. Oamenii…

- O chemare la boicotarea cafenelelor si restaurantelor, pe motiv ca practica preturi exorbitante, a mobilizat numerosi turci in acest weekend, in prima actiune de acest fel dupa mai multi ani de spirala inflationista, transmite AFP."Este o miscare populara. Oamenii s-au saturat si reactioneaza", afirma…

- In plin conflict cu federația turca, Fenerbahce a boicotat Supercupa Turciei, disputata in fața rivalei Galatasaray. Bașcanii lui Fener au decis sa alinieze la start echipa Under-19, iar mai apoi, in minutul 1, imediat dupa ce Mauro Icardi deschisese scorul, gruparea din Istanbul a parasit terenul,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, o intrevedere, la Palatul Victoria, cu directorul general al International Finance Corporation (IFC), Makhtar Diop, cu care a discutat, printre altele, despre „importanta unei tranzitii ecologice de succes”. Potrivit unui comunicat al Guvernului, temele abordate…

- In conferinta de presa susținuta, miercuri seara, alaturi de președintele Consiliului European, Charles Michel, Klaus Iohannis a fost intrebat ce traiectorie vede pentru economie și daca Guvernul ar fi putut lua alte masuri fiscale anul trecut, in contextul in care, pentru a treia luna consecutiv, Romania…

- „Acuma nu as vrea sa intru in zona Guvernului, dar chiar in conditiile unei inflatii destul de ridicate, aveti dreptate si bine ar fi sa coboare cat mai repede, am avut crestere economica. In perspectiva, cred ca Romania va performa economic bine si sunt convins ca, dupa toate alegerile pe care le avem…

- Peste zece mii de persoane au organizat proteste in centrul orașului Hatay, la un an de la cutremurul devastator din Turcia. Alții au protestat impotriva guvernului pentru ca a guvernul a neglijat orașul in urma cutremurului. Oamenii au cerut demisia guvernului, a șefului poliției locale și a primarului…

- Costel Alexe a declarat, marti, in cadrul evenimentului de prezentare a noului terminal, la care au fost prezenti presedintele Senatului Nicolae Ciuca, mai multi ministri liberali, dar si sefi de institutii, ca, dupa finalizarea acestei investitii, Iasiul are un nou aeroport. ”Iasiul da al doilea…