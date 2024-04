Stiri pe aceeasi tema

- O chemare la boicotarea cafenelelor si restaurantelor, pe motiv ca practica preturi exorbitante, a mobilizat numerosi turci in acest weekend, in prima actiune de acest fel dupa mai multi ani de spirala inflationista, transmite AFP."Este o miscare populara. Oamenii s-au saturat si reactioneaza", afirma…

- Romanii pot ajunge in Turcia cu direct cu trenul, daca vor sa fac acest lucru. CFR a lansat o noua ruta pentru calatori catre Istanbul. Ruta va fi disponibil din vara, in intervalul 14 iunie și 14 octombrie. Acesta va traversa orașele Sofia și Varna in drumul sau catre capitala Turciei. Dar cat costa…

- Principalul partid de opozitie din Turcia a obtinut victorii electorale importante, duminica, in principalele orase ale tarii, Istanbul si Ankara, relateaza bbc.com. Președintele Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca acestea sunt ultimele alegeri pentru el și apoi se va retrage, astfel ca iese din scena…

- Milioane de alegatori vor merge duminica la urne pentru alegerile locale din Turcia, considerate a fi cruciale și un test al popularitații lui Recep Tayyip Erdogan și a partidului sau. Erdogan este nerabdator sa recaștige primariile marilor orașe pe care le-a pierdut in urma cu cinci ani. O victorie…

- Lansare de carte: „ Amprente pe spațiul gol Medicina narativa: 10 povestiri”, de Goksel Altinisik Editor și traducator: Conf. Univ. Dr. Gabriela-Mariana Luca Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara și Editura „Victor Babes” anunța lansarea volumului intitulat „Amprente pe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, 9 martie, in cadrul unui discurs ținut la Istanbul, ca Turcia "ii sustine in mod ferm" pe liderii gruparii islamiste palestiniene Hamas, deși aceasta este considerata o miscare terorista de catre SUA si Uniunea Europeana, scrie Agerpres preluand…

- Peste zece mii de persoane au organizat proteste in centrul orașului Hatay, la un an de la cutremurul devastator din Turcia. Alții au protestat impotriva guvernului pentru ca a guvernul a neglijat orașul in urma cutremurului. Oamenii au cerut demisia guvernului, a șefului poliției locale și a primarului…