Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat arestarea unui veteran al armatei acuzat de colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) pentru ca a facilitat bombardamente in regiunea de frontiera Harkov, tinta privilegiata a loviturilor Moscovei.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat joi ca serviciul special naval britanic a operat in Ucraina si a ajutat fortele ucrainene sa desfasoare tentative de operatiuni impotriva fortelor ruse, informeaza Reuters.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), susține ca „a blocat” un canal de introducere in Rusia a unor dispozivite explozive ascunse in icoane, trimise de Ucraina prin țarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, relateaza TASS, potrivit hotnews.ro .

- Tribunalul Basmanni din Moscova a decis marti arestarea in lipsa a sefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, acuzat de terorism, transmite EFE, relateaza Agerpres. "Prin decizia Tribunalului districtual din Basmanni de la Moscova, se decide sa se impuna lui Vasil Vasilievici…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, cere capitularea Ucrainei in schimbul incetarii razboiului și includerea acestei țari in Rusia.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) incearca sa supravegheze toate persoanele cu pașaport american care vin in Rusia, potrivit jurnalistului rus de investigații Andrei Soldatov citat de CNN. „Scopul principal al intregii operațiuni este de a construi o banca de ostatici cu pașapoarte…

- Alexei Navalnii a murit vineri la inchisoarea cu cel mai sever regim posibil din regiunea polara a Rusiei. Incepand din aceeași zi, grupuri de sute de compatrioți ai sai s-au reunit pașnic la Moscova, Sankt-Petersburg, Rostov pe Don și alte orașe ale țarii pentru a-i aduce un ultim omagiu curajosului…

- Europarlamentara letona Tatjana Zdanoka, acuzata ca a spionat pentru Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei de la preluarea primului mandat in legislativul european, a dat asigurari, marti, in fata colegilor sai ca este un agent, dar un agent al pacii si pledeaza pentru o Europa fara fascism.…