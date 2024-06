Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de marti, la ora 08:50, polițiștii Postului de Poliție Rozavlea au fost sesizați despre faptul ca in centrul comunei Rozavlea a avut loc un accident rutier soldat cu o victima. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar in proximitatea DJ186 au identificat o femeie de 75 de ani,…

- Inceputul acesta de saptamana a fost cu totul deosebit pentru polițiștii Biroului Siguranța Școlara. Aceștia au dat curs invitației celor mici, fiind primiți cu drag și bucurie in curtea Gradiniței nr. 10 din Baia Mare. Polițiștii iși dedica constant timp pentru a desfașura activitați educative și interactive…

- Miercuri, 10 aprilie, polițiștii au intervenit pe D.N. 18, in localitatea Tauții de Sus pentru soluționarea unui accident rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 34 de ani din Tauții Magherauș, care conducea un autoturism dinspre orașul Baia Sprie inspre municipiul…

- Duminica, 7 aprilie a.c., polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice au derulat o acțiune in municipiul Baia Mare și in localitatea Satu Nou de Jos pe linia faptelor ilicite savarșite in domeniul contrafacerii de marfuri și a comercializarii de articole vestimentare și cosmetice.…

- Polițiștii maramureșeni au acționat in acest weekend pe arterele intregului județ, in vederea asigurarii in condiții optime a traficului rutier, fiind constatate zilnic nereguli privind circulația de drumurile publice. In aceasta perioada au fost constatate 10 infracțiuni la regimul circulației. Cinci…

- In cadrul unei acțiuni organizate și derulate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice ieri, 1 aprilie a.c., au fost verificate trei societați comerciale care deruleaza activitați in domeniul comercializarii de articole vestimentare in municipiul Baia Mare. Ca urmare a verificarilor…

- Saptamana trecuta mesajul proiectului „Reducerea vulnerabilitații la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetațenilor romani aflați in țara și in afara granițelor Romaniei”, a fost transmis de catre polițiștii de prevenire elevilor de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia…

- Peste 100 de articole vestimentare și jucarii, susceptibile a fi contrafacute, au fost depistate de polițiști in urma activitaților desfașurate la sediile a trei societați comerciale din Baia Mare. Bunurile, in valoare de aproximativ 10 000 lei au fost ridicate, iar polițiștii au intocmit dosar penal…