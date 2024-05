Incident grav cu un avion Boeing: Aterizare fără roţile din faţă Aeronava, care decolase de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, a informat turnul de control de pe aeroportul din Istanbul ca trenul de aterizare nu se deschide si a aterizat cu indrumare din partea turnului, a precizat ministerul in comunicatul sau. Echipele de salvare si de stingere a incendiilor de pe aeroport au fost mobilizate inainte de aterizare, dar nimeni nu a fost ranit. Ministerul nu a indicat motivul defectiunii tehnice. https://x.com/nexta_tv/status/1788115212794548521 Aeronava implicata este un avion de tip cargo Boeing 767, vechi de aproape 10 ani, unul dintre cele mai comune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

