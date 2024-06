Stiri pe aceeasi tema

- Cei 12 jurați in procesul penal al lui Donald Trump la New York delibereaza miercuri pentru a ajunge la un verdict istoric care ar putea inclina campania prezidențiala americana intr-un scenariu complet nou, potrivit AFP. Deliberarile juriului pot dura mai multe zile, potrivit hotnews.ro. Aceștia vor…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, si-a manifestat marti sprijinul fata de Donald Trump, venind la procesul penal impotriva acestuia, ce se desfasoara la un tribunal din New York, unde Johnson a acuzat tabara adversa a democratilor presedintelui Joe Biden ca folosește…

- Donald Trump se intoarce luni intr-o sala de judecata din New York, unde va fi obligat sa ii asculte pe cei care vor depune marturie despre eforturile sale din timpul alegerilor prezidențiale din 2016 de a ascunde știrile despre o presupusa intalnire cu o

- Imagini cu fostul președinte american Donald Trump intr-o sala de judecata din New York au insoțit nenumarate știri de prima pagina despre primul proces penal din istorie al unui președinte american in exercițiu sau fost președinte al SUA.

- Procesul penal al lui Donald Trump incepe luni la New York , la mai bine de un an dupa ce fostul președinte a fost inculpat in acest caz. Primul pas este selecția juriului și este de așteptat sa apara in instanța mai mulți martori cheie, inclusiv personaje din cercul apropiat al lui Trump in jurul alegerilor…