Fiu, tată și bunic, ani grei de închisoare pentru uciderea unui vecin Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț s-au pronunțat recent intr-un dosar cu acuze de omor și tentativa de omor și au aplicat pedepse care cumuleaza aproape trei decenii de inchisoare. In aceeași cauza au fost acordate rudelor victimelor despagubiri uriașe, mult peste media altor fapte, unele din cele mai mari din ultima perioada. Cei gasiți vinovați, trei la numar, trebuie sa plateasca sume in moneda naționala și euro care totalizeaza aproximativ 1,6 milioane de lei. Totul a plecat de la relațiile tensionate dintre doua familii vecine, din Roman, care au degenerat intr-un scandal ce a avut… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

