Adrian Veştea: Memorandum pentru organizarea la Braşov a Festivalului Olimpic al Tineretului European 2027 Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea , a anuntat vineri ca a initiat demersurile pentru organizarea la Brasov a Festivalului Olimpic al Tineretului European in 2027. Adrian Vestea a anuntat ca in calitate de ministrul Dezvoltarii, a semnat proiectul unui memorandum prin care sunt initiate demersurile pentru organizarea la Brasov a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) in 2027. Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Brașov , spune ca saptamana viitoare va inainta spre aprobare acest memorandum, urmand ca ulterior, sa inceapa demersurile pentru inscrierea in cursa. „Ca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

