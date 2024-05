Orașul din România considerat de străini cea mai ieftină destinație din Europa care merită vizitată In peisajul turistic european, un oraș din Romania reușește sa atraga atenția strainilor ca destinație care merita vizitata. Recunoscut pentru farmecul sau autentic și costurile accesibile, București a fost desemnat cel mai ieftin loc de vizitat din Europa in 2024. Conform estimarilor realizate de experții site-ului Flight Hacks și publicate de DailyMail , costul mediu zilnic pentru turiști in București este de „doar” 331,03 dolari. Aceasta suma include mancarea, transportul, calatoriile interne cu trenul sau cu autobuzul, vizitele la obiective turistice și cazarea. Topul celor mai ieftine destinații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

