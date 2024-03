Opera Națională Timișoara a pregătit programul pentru aprilie. Ce puteți vedea Opera Naționala Romana din Timișoara a pregatit programul pentru sfarșitul lunii martie, dar și pentru luna aprilie. In lista de mai jos veți gasi detalii despre fiecare spectacol. Miercuri, 27 martie 2024, ora: 19.00 LA BAYADERE de Ludwig Minkus Spectacol de balet. Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/673/ro/La-Bayadere.html https://www.facebook.com/events/1054460598998307 Vineri, 29 martie 2024, ora: 19.00 NABUCCO de Giuseppe Verdi Spectacol de opera cantat in limba italiana și supratitrat in limbile romana și engleza. Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/674/ro/Nabucco.html https://www.facebook.com/events/1407340800186813… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

