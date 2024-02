”Giselle”, la Opera Națională Română din Timișoara. Programul complet al lunii februarie 2024 Giselle este tragedia unui tinere țaranci care tanjește dupa dragoste și danseaza cu pasiune in lumea viselor ei. Indragostita de Albrecht, un tanar nobil cu o identitate ascunsa, și inșelata in așteptarile ei, confruntata cu adevarul dezvaluit de Hans, tanarul padurar, care o iubește fara speranța, Giselle iși pierde mințile și moare. Se alatura dansatoarelor fantomatice, alaiului de spirite ale tinerelor parasite de iubiții lor, care ii cuprind in dansul lor fara odihna, obligandu-i sa danseze pana la moarte pe cei care le-au inșelat. Dansul este cel care decide soarta fetei, dar și a tinerilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

