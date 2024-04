Invitație la Opera Națională Română din Timișoara. Ce spectacole puteți vedea Opera Naționala Romana din Timișoara va invita duminica, 21 aprilie 2024, de la ora: 18.00 la spectacolul coupe de balet „Creațiunile lui Prometeu” de Ludwig van Beethoven și „Bodies & Emotions” (PREMIERA). Pentru baletul european al secolului al XIX-lea, cortina se ridica odata cu Creațiunile lui Prometeu, o partitura considerata astazi cruciala pentru evoluția stilului beethovenian, spiritul ei eroic regasindu-se mai tarziu, in opera Fidelio (1805) sau in muzica incidentala la Egmont (1810). Este timpul sa ne lasam captivați de eleganța și pasiunea baletului! Suntem incantați sa va anunțam premiera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Repertoriul operei timișorene s-a imbogațit in ultimele stagiuni cu mai multe spectacole de balet, precum „La Bayadere”, „Giselle” sau „Creațiunile lui Prometeu”. Duminica, 21 aprilie, va avea loc o noua premiera de balet, „Bodies & Emotions”, a carui coregrafie, costume și regie sunt semnate de Ovidiu…

- Repertoriul operei timișorene s-a imbogațit in ultimele stagiuni cu mai multe spectacole de balet, precum „La Bayadere”, „Giselle” sau „Creațiunile lui Prometeu”. Duminica, 21 aprilie, va avea loc o noua premiera de balet, „Bodies & Emotions”, a carui coregrafie, costume și regie sunt semnate de Ovidiu…

- Stagiunea Inspirației aduce la Filarmonica Oltenia ”Simfonia Destinului”, vineri, 12 aprilie 2024, incepand cu ora 19.00. Sub conducerea dirijorului Walter Hilgers din Germania, Orchestra simfonica va interpreta lucrari de Ludwig van Beethoven și Richard Strauss. Solistul invitat pentru aceasta seara…

- Romano-catolicii și reformații sarbatoresc Sfintele Paști la finalul acestei saptamani. Va prezentam programul celebrarilor liturgice cu ocazia Solemnitații Invierii la Domul Catolic din Piața Unirii.

- Opera Naționala Romana din Timișoara a pregatit programul pentru sfarșitul lunii martie, dar și pentru luna aprilie. In lista de mai jos veți gasi detalii despre fiecare spectacol. Miercuri, 27 martie 2024, ora: 19.00 LA BAYADERE de Ludwig Minkus Spectacol de balet. Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/673/ro/La-Bayadere.html…

- Studenta de la Facultatea de Medicina din Timisoara, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce iubitul ei, student si el atat la Facultatea de Medicina, cat si la Facultatea de Teologie, un tanar de 23 de ani, a lovit-o de aproximativ 30 de ori cu un cutit. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Operație realizata in premiera naționala la Timișoara. Medicii au facut o ablație prin radiofrecvența unui baiețel de numai 1 an și 4 luni, intr-un spital... The post Premiera medicala la Timișoara. Operație complexa la inima, facuta de medici unui copilaș de 1 an appeared first on Special Arad · ultimele…

- Giselle este tragedia unui tinere țaranci care tanjește dupa dragoste și danseaza cu pasiune in lumea viselor ei. Indragostita de Albrecht, un tanar nobil cu o identitate ascunsa, și inșelata in așteptarile ei, confruntata cu adevarul dezvaluit de Hans, tanarul padurar, care o iubește fara speranța,…