Tragedie in Vinerea Mare, in proximitatea Portului Medgidia: Barbat decedat in Canalul Dunare-Marea Neagra

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la o persoana inecata in Marea Neagra, in zona din fata Hotelului Sulina din Mamaia. La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu apa si spuma, o ambarcatiune RIB si un echipaj…

- O tragedie a avut loc in ziua de Florii 2024, in statiunea Mamaia: un barbat de aproximativ 50 de ani s-a inecat in mare, trupul acestuia fiind gasit duminica dimineata. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la o persoana…

- O persoana a decedat, iar alta a fost ranita dupa ce au fost lovite, joi, de un lemn, intr-o padure de pe raza comunei Bistrita Bargaului, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. "Accidentul s-a petrecut intr-o zona de munte greu accesibila, loc…

- Un barbat de 76 de ani a murit, marți, in timpul unui incendiu de vegetație uscata, pe raza localitații Simnicu de Sus din județul Dolj, anunța ISU Dolj. „Cu puțin timp in urma am fost solicitați sa intervenim pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata pe raza localitații…

- Un puternic incendiu s-a produs, joi dimineata, la o vopsitorie din municipiul Constanta, focul cuprinzand doua incaperi cu cate un cuptor si cate un autoturism. Un barbat de 64 de ani a fost ranit, suferind arsuri la maini, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit astazi dupa-amiaza la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavoda, unde s-a detectat o degajare de fum in camera unei turbine. Echipajele au evacuat fumul dintr-o incapere aflata intr-o cladire conexa centralei. Nu a…

- Un barbat de 30 de ani a decedat, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare, dupa ce masina pe care o conduceea a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes”. Accidentul s-a petrecut in localitatea Peleșul Mare, iar ISU Satu Mare a intervenit…