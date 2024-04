Stiri pe aceeasi tema

- Repertoriul operei timișorene s-a imbogațit in ultimele stagiuni cu mai multe spectacole de balet, precum „La Bayadere”, „Giselle” sau „Creațiunile lui Prometeu”. Duminica, 21 aprilie, va avea loc o noua premiera de balet, „Bodies & Emotions”, a carui coregrafie, costume și regie sunt semnate de Ovidiu…

- Spectacolul „Cercul de creta caucazian”, dupa textul celebrului dramaturg Bertolt Brecht, in regia lui Harsanyi Zsolt, va avea premiera in 19 aprilie, de la ora 19:00 in sala Studio a Teatrului Maghiar, urmatoarea reprezentație fiind programata in 20 aprilie. „Cercul de creta caucazian”, o poveste plina…

- A doua premiera a lunii aprilie la Teatrul Național din Timișoara lanseaza o provocare marca Florin Piersic jr, care se intoarce la tripla ipostaza de dramaturg, regizor și interpret in comedia ROMANIAN PSYCHO.

- Competiția Internaționala de Balet s-a desfașurat la Viena, in primele zile ale acestei saptamani. Balerinele școlii ”Ovidiu Danci” au obținut numeroase locuri pe podium. Competiția Internaționala de Balet de la Viena s-a desfașurat in perioada 25 – 27 martie. Printre cei 408 de concurenți din intreaga…

- Opera Naționala Romana din Timișoara a pregatit programul pentru sfarșitul lunii martie, dar și pentru luna aprilie. In lista de mai jos veți gasi detalii despre fiecare spectacol. Miercuri, 27 martie 2024, ora: 19.00 LA BAYADERE de Ludwig Minkus Spectacol de balet. Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/673/ro/La-Bayadere.html…

- Indragitul cantautor Ducu Bertzi a susținut duminica seara un concert „sold out”, pe malul Begai, la Porto Arte in Timișoara, unde artistul cunoscut pentru hituri ca „M-am indragostit numai de ea”, „Suflet fara chei” sau „Omul padurii” a avut parte de un succes deosebit. Artistul nascut in Sighetu-Marmatiei…

- Spectacolul-eveniment „3 tenori italieni” o reverența muzicala fața de marii tenori Jose Carreras, Placido Domingo și Luciano Pavarotti, artiști legendari care au cucerit intreaga lume cu vocile și interpretarile lor, va avea loc luna viitoare la Timișoara.

- Barbatul de 37 de ani care a cazut de la o inaltime de 7 metri, din parcarea unui mall din Timisoara, in timp ce ar fi fumat si ar fi vorbit la telefon, a murit la spital, vineri. Articolul A murit muncitorul care a cazut de la 7 metri, de pe parcarea unui mall din Timisoara. Vorbea la telefon cand…