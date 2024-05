Sunt mai aproape de o decizie, a declarat vineri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intrebat despre o posibila candidatura la alegerile prezidențiale in emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24 , Legat de atacurile celor din PSD la adresa sa, Geoana a declarat: „Le privesc cu detașare și mult calm. Probabil ca sondajele ii deranjeaza sau au alte calcule pe care eu nu le cunosc. Nu vreau sa intru in nicio polemica, am un job de facut, vreau sa-l termin in condiții la fel de bune ca in ultimii cinci ani de zile. Iar politica romaneasca iși va urma deznodamantul”. „Eu cred ca…