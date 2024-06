La Cetățuie cu autobuzul! RATBV introduce o nouă linie de transport De astazi, 1 Iunie, brașovenii, dar și turiștii vor putea ajunge la Cetatuie cu autobuzul. RATBV introduce o noua linie de transport in comun, Linia 55, care face legatura intre Livada Poștei și Cetațuie. Autobuzul de pe Linia 55 va circula la fiecare 40 de minute si va avea stații și la Primarie și pe Cuza Voda, langa magazinul Lidl, au anuntat autoritatile locale vineri seara. „In urma numeroaselor solicitari primite de la brașoveni și turiști, am luat decizia introducerii unei noi linii de transport care sa faca legatura intre Livada Poștei și Cetațuia de pe Dealul Straja . De la 1 iunie… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții RAT BV au transmis, in aceasta dimineața, ca din cauza unui accident rutier produs la ieșirea din Zarnești spre Rașnov, circulația autobuzelor pe linia 140 este blocata pe ambele sensuri. Imediat dupa reluarea traficului vom lua toate masurile pentru reincadrarea autobuzelor in graficele…

- George Scripcaru, candidatul PNL-PSD la Primaria Brașov, le-a transmis brașovenilor un mesaj, in cadrul unei conferințe de presa.  Campania electorala incepe, oficial, de vineri, 10 mai. Alegerile locale vor avea loc in data de 9 iunie. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de…

- Și in acest an, Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu a decis sa organizeze observații periodice ale Soarelui (observații cu telescopul), gratuite, in Parcul Nicolae Titulescu. Decizia vine ca urmare a interesului foarte mare manifestat de publicul larg, prezent la evenimentele desfașurate in aceeași…

- Primarul orașului Ghimbav, Ionel Fliundra, a venit la emisiunea Culisele Zilei unde a prezentat care au fost piedicile intampinate in mandatul sau. Nu reclama „greaua moștenire”. Insa spune ca multe lucruri demareaza greoi din cauza ca nu exista planuri urbanistice zonale, multe terenuri, strazi, nu…

- Dupa ce presa a dezvaluit ca Flavia Boghiu a fost trimisa in judecata , din rațiuni evident electorale, aceasta a anunțat ca nu mai candideaza. Insa, nu fara a lansa un nou atac la adversarii politici și nu fara a se victimiza, intr-un comunicat de presa al USR Brașov: Flavia Boghiu: „Avand in vedere…

- Primaria Brașov a inceput demersurile pentru tranziția de la PETrica la Sistemul de Garanție-Returnare. Dupa ce a facut pionierat cu sistemul PETrica pentru colectarea ambalajelor, Brașovul și-a propus sa fie primul oraș mare care amplaseaza sisteme RVM pe domeniul public pentru recuperarea ambalajelor…

- In cadrul conferinței de presa ce a avut loc astazi la sediul AUR de la Brașov, președintele municipal AUR, Gabriela Urse a fost anunțata candidata la Primaria Brașov. Cu o vasta experiența in ceea ce privește administrația publica locala, Gabriela Urse le propune brașovenilor proiecte menite sa le…