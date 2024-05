Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 806. Ambasadorii statelor UE au ajuns la un acord de principiu pentru ca veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa invazia din Ucraina sa fie folosit pentru finantarea ajutorului mi

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat ca a capturat agenți ruși in cadrul serviciului de garda al Ucrainei, care planuiau asasinarea președintelui și a altor oficiali guvernamentali de rang inalt. "Contraspionajul și investigatorii SBU au dejucat planurile FSB-ului (serviciul de securitate…

- In aceasta dupa amiaza, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de polițiștii de frontiera cu privire la faptul ca pe in albia raului Tisa a fost gasit un cadavru. ”In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate la fața locului, polițiștii au identificat cadavrul ca fiind…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm atacul Rusiei de la Odesa, din timpul vizitei pe care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si oaspetele sau, premierul grec Kyriakos Mitsotakis. „Romania isi exprima deplina solidaritate cu poporul ucrainean si reafirma sprijinul ferm pentru Ucraina,…

- Autoritațile ucrainene susțin ca au identificat 511 persoane suspectate de crime de razboi de la invazia Rusiei, din februarie 2022. S-au pronunțat 81 de condamnari, a declarat joi, la Kiev, procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin, noteazaMediafax. Informațiile au fost facute publice de catre…

- La date de 24 februarie 2024 se implinesc doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina. Conflictul in curs de desfasurare a readus in atentie amenintarea regionala reprezentata de revansismul rusesc si prezinta provocari la adresa securitatii si stabilitatii in toata lumea, nu doar la granita…