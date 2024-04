Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, reprezinta un „punct de cotitura” in razboiul din Ucraina si trebuie sa inceteze, a declarat joi Rafael Grossi, seful organizatiei de supraveghere nucleara a ONU, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- ”Ministrul afacerilor externe a subliniat importanta rolului AIEA in utilizarea tehnologiilor nucleare in scopuri pasnice in conditii de siguranta si securitate. In acest context, a evocat semnificatia Summit-ului dedicat energiei nucleare, desfasurat pe 21 martie, la Bruxelles. Totodata, oficialul…

- Ministrul Afacerilor Externe Luminita Odobescu a avut, luni, o intrevedere cu Directorul General al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aflat in vizita in Romania. Cei doi au discutat despre atacurile succesive asupra centralei nucleare de la Zaporojie.

- Conducerea centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei), controlata de Rusia, a anuntat joi ca o linie electrica de rezerva care alimenteaza uzina nu mai functioneaza, relateaza Reuters.

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat, intr-un articol de opinie publicat in mai multe ziare europene și pe site-ul Euractiv, ca, in contextul amenințarii reprezentate de Rusia, Europa trebuie sa treaca la o abordare de tipul „economie de razboi”, relaetaza agenția Reuters, citata…

- Forțele armate ucrainene au tras in infrastructura critica a centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, scrie joi agenția rusa de presa TASS. „A fost inregistrata bombardarea infrastructurii critice a stației. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat in zona gardului in spatele careia se afla…

