Dirijorul Cristian Macelaru a fost ales noul director al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, unul dintre cele mai renumite ansambluri muzicale din Statele Unite ale Americii. La 44 de ani ramane unul dintre cei mai tineri muzicieni ce conduc o orchestra. Romanul, care a fost mandatat pentru urmatorii patru ani, intra in istoria prestigioasei orchestre ca fiind al 14 -lea director muzical. Din 2025, Cristian Macearu va continua munca marelui muzician francez Louis Langree, care s-a aflat in fruntea Orchestrei simfonice din Cincinnati in ultimii 10 ani. Macelaru s-a aflat in fruntea multor orchestre…