Stiri pe aceeasi tema

- Elevii reincep cursurile miercuri, 8 mai, dupa vacanța de Paște in care au intra din 27 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Dupa vacanța de Paște, se va desfașura ultimul modul al anului școlar 2023-2024. Modulul 5 (ultimul) al acestui an școlar va avea o durata de aproximativ…

- Delia a publicat pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, mai multe fotografii din vacanța in care a plecat cu parinții și soțul ei de Paște. Iata cum i-a surprins pe mama și tatal ei!

- Delia Matache, una dintre cele mai infragite cantarețe de la noi din țara, este cunoscuta și pentru pasiunea sa pentru calatorii. Acum, ea și-a surprins fanii cu o escapada de vis in Italia, alaturi de familia sa. Detaliul neașteptat a fost ca artista și-a luat ambii parinți in vacanța.

- Delia Matache și-a luat parinții și au plecat intr-o vacanța in Italia. Artista a postat deja cateva imagini din Como cu Gina și Ion Matache. Cum arata tatal vedetei la șase ani de cand a renunțat la calugarie. Cum arata acum tatal Deliei Toți fanii Deliei Matache știu ca este o iubitoare de vacanța,…

- Delia Matache a plecat intr-o vacanța de vis alaturi de parinții sai. Cantareața a decis sa-i duca pe cei care i-au dat viața intr-un loc ideal din Europa, chiar de Sarbatorile Pascale. Pe rețelele de socializare au fost postate cateva imagini cu privire la destinație, dar și activitațile pe care le…

- Incepind cu 4 mai, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale atit din municipiul Chișinau, cit și din intreaga țara vor intra in vacanța de Paște. In context, primarul Ion Ceban a indemnat parinții sa aiba grija de siguranța celor mici, noteaza Noi.md. "Copiii ies in vacanța. Rugam parinții sa…

- Simona Halep deține un hotel de lux in Mamaia Nord. In randurile de mai jos iți vom spune cat costa sa-ți petreci vacanța de Paște la hotelul jucatoarei de tenis. Iata ce suma cere sportiva pentru o noapte de cazare in locația preferata de romani!

- Cozonacul este delicios și nelipsit de pe masa de Paște, dar cei care au gustat și alte variații ale acestui desert vor spune ca fisticul schimba tot. Daca ai mancat vreodata Panettone cu fistic și ți-a placut, atunci poți sa recreezi rețeta chiar la tine acasa. Cum sa faci cel mai bun cozonac cu fistic…