- Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, aflat intr-o vizita la Chișinau, a fost intrebat, de jurnaliști, daca e posibil sau nu ca Republica Moldova sa devina stat membru al Uniunii Europene pana in anul 2030, așa cum și-a exprimat increderea președinta Maia Sandu, de pe scena…

- Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, aflat intr-o vizita la Chișinau, a fost decorat cu „Ordinul de Onoare”. Inalta distincție i-a fost conferit de catre președinta Maia Sandu, in dimineața zilei de astazi, inainte de deschiderea Orașelului European, in Piața Marii Adunari…

- Maia Sandu a subliniat ca Ucraina se confrunta cu agresiunea militara rusa, in timp ce Republica Moldova este supusa razboiului hibrid din partea Rusiei. Ambele tari au nevoie de un Plan Marshall pentru secolul XXI din partea Uniunii Europene, a spus Maia Sandu, sefa statului moldovean indemnand la…

- Președintele Senatului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a raspuns, sambata, in timpul unei vizite in Republica Moldova, unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia, el afirmand ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al Uniunii Europene, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europeana.…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, le-a transmis, vineri, romanilor de peste Prut, un mesaj de solidaritate si sprijin. A amintit de contextul de securitate ”deosebit de complicat” si si-a exprimat increderea ca, intr-o zi, Romania si Republica Moldova vor fi impreuna in marea familie…