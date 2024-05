Stiri pe aceeasi tema

- Cazul care a socat Romania! Prima reactie din Guvern dupa ce copil a fost vandut pe 8.000 de lei in Germania - DIICOT face anchetaMinistrul Familiei intervine dupa cazul socant al unui copil de 6 ani a fost scos din țara cu acte false de un cetațean german care l-a cumparat cu 8.000 de lei printr-un…

- Melodia ”Made in Romania” a devenit virala in toata lumea, asta dupa ce jucatorii de la Inter Milano au sarbatorit in vestiar pe celebra manea romaneasca. Ionuț Cercel, cel care o interpreteaza, susține ca el nu este cu fotbalul, dar are o mare bucurie sa vada ca melodia lui a ajuns celebra in toata…

- „Va aduc in atentie un fenomen extrem de grav, cu grave consecinte economice si sociale. Este vorba despre restrictionarea si limitarea drastica a prezentei pe rafturile marilor retele comerciale din Romania, a celor mai bune si mai competitive alimente produse in Romania”, a declarat joi senatorul…

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: Marile rețele comerciale din Romania restricționeaza și limiteaza drastic prezența pe rafturi a celor mai bune și mai competitive alimente produse in Romania / Declaratie politica aprilie 17, 2024 08:59 Stimați cetațeni ai Romaniei! Stimați reprezentanți…

- Jhon Mondragon, 29 de ani, fundașul celor de la CSM Slatina, a declarat pentru GSP.ro ce intrevede in perspectiva meciului Columbia - Romania, de marți seara, de la Madrid. Sud-americanul se simte de minune in țara noastra, are o iubita romanca, au planuri de casatorie in viitor. Singurul columbian…

- Romania are materii prime pe care poate sa le exploateze responsabil, iar speculatiile bursiere cu resursele minerale ale romanilor trebuie sa inceteze, afirma Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea. "Romania a castigat procesul Rosia Montana. Asta in ciuda celor…

- Premierul Marcel Ciolacu reacționeaza la victoria de la ICSID in procesul privind exploatarea miniera de la Roșia Montana. „Am caștigat procesul Roșia Montana!!! Ne-am luptat pentru Romania pentru ca era nedrept ca fiecare salariat și pensionar al acestei țari sa fie penalizat pentru ticaloșia unor…

- In contextul razboiului de la granițele Romaniei, dar și pentru ca NATO are mobilizata o forța mobila de reacție, președintele Klaus Iohannis a informat Parlamentul Romaniei ca forta de reactie a NATO poate intra, stationa sau tranzita Romania in scopul pregatirii si/sau desfasurarii de operatii militare,…