Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca urmeaza sa fie elaborata o reglementare in baza careia producatorii vor fi obligati sa semnaleze vizibil pe ambalaj in cazul in care au redus gramajul unui produs.

- Producatorii vor fi obligati sa semnaleze vizibil pe ambalaj, in cazul in care au redus gramajul unui produs Producatorii vor fi obligati sa semnaleze vizibil pe ambalaj, in cazul in care au redus gramajul unui produs. Premierul Marcel Ciolacu anunta ca urmeaza sa fie elaborata o reglementare in acest…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi ca se va percepe CASS doar pentru concediile medicale in cazul bolilor obisnuite, al celor ce impun carantina si reducerea cu 25% a timpului de lucru. „Am decis pentru a treia oara sa reanalizam subiectul concediilor medicale, ca sa putem corecta tot ce ne-a fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o reducere a taxarii pe munca pentru familiile cu cel puțin doi copii, ca parte a unei reforme fiscale inspirate din modelele țarilor dezvoltate, cu scopul de a aborda problemele demografice ale Romaniei. The post REFORMA FISCALA Marcel Ciolacu propune reducerea taxelor…

- Meta propune o scadere semnificativa a prețului pentru abonamentele la Facebook și Instagram in incercarea de a liniști ingrijorarile tot mai mari ale avocaților pentru protecția vieții private și ale organismelor de reglementare. Reducerea de preț propusa, de la 9,99 euro la 5,99 euro pe luna pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a reafirmat sprijinul sau pentru amendamentul propus de PSD, care vizeaza prelungirea plafonarii adaosurilor la prețurile alimentelor de baza pana la sfarșitul anului 2024. Aceasta decizie vine intr-un moment in care preocuparea fața de impactul inflației asupra populației și…

- Noi obligații propuse pentru comercianții online: vor trebui sa afișeze pe site toate informațiile de pe ambalajele produselor Noi obligații propuse pentru comercianții online. Comercianții care vand produse in mediul online ar putea fi obligați sa afișeze pe site, in detaliu, toate suprafețele ambalajului…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca procesul de reorganizare administrativa continua cu inca doua ministere, Ministerul Cercetarii si Ministerul Familiei, prin reducerea posturilor, astfel incat structura sa fie mai supla, iar procedurile sa contribuie la reducerea birocrației.