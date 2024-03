Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi ale Polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Timiș la Primaria din județul Timis, cu cei mai mulți nevazatori in acte din Romania, in urma unei anchete privind delapidarea de fonduri. Miercuri dimineața, polițiștii au descins, la Primaria Racovița,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus, miercuri, 13 martie, in executare 5 mandate de percheziție domiciliara. Acestea fac obiectul a doua dosare penale in…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut 5 perchezitii in contextul a doua dosare penale in care au loc cercetari pentru abuz in serviciu si delapidare. Vizat este…

- Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.Perchezitiile au fost facute…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat astazi 21 de percheziții domiciliare, in București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua, in cadrul unui dosar penal…

- 121 de mașini, sume de bani și alte bunuri au fost ridicate in urma unor percheziții facute de polițiștii din Timiș intr-un dosar de evaziune fiscala. Operațiunea a avut loc miercuri. Șapte persoane au fost duse la audieri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub…

- In urma efectuarii a 36 de perchezitii domiciliare, la data de 10 februarie a.c., de politistii din Constanta, au fost descoperite si ridicate, in vederea indisponibilizarii, 220 de baxuri, in care se aflau 5.245.960 de comprimate si 51.557 de fiole, ce contin substante dopante, in valoare de aproximativ…