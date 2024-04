Un barbat de aproximativ 50 de ani s-a inecat in mare, in statiunea Mamaia, trupul acestuia fiind gasit duminica dimineata. Politistii au precizat ca persoana decedata nu a fost identificata si continua cercetarile in acest caz. „La data de 28 aprilie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta-Sectia de Politie Mamaia au fost sesizati cu […] The post Barbat de 50 de ani, inecat in mare, in statiunea Mamaia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .