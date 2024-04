Stiri pe aceeasi tema

- Contributia la sanatate de 10% va fi perceputa in cazul concediilor medicale acordate pentru boli obisnuite, carantina si reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care aduce…

- O fata de 15 ani din Brașov a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc, de la balconul unui apartament in care era o petrecere. Polițiștii ancheteaza acum daca fata s-a aruncat singura sau a fost aruncata de la balcon. Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.00, printr-un […] The…

- Romanii vor avea o prima minivacanța de șase zile la inceputul lunii mai, cand va fi și Paștele Ortodox (in 5 mai). Pentru ca Paștele va fi in aceeași saptamana cu 1 Mai, zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi și in 2 mai, astfel incat sa se faca punte […] The post Șase zile…

- Zece perchezitii au avut loc intr-un dosar de inselaciune si fals informatic dupa ce noua persoane au pretins ca sunt maicute si au oferit servicii ritualice pe Internet. Prejudiciul in acest caz depaseste 250.000 de lei. Politistii si procurorii au facut zece perchezitii in Vrancea, Galati si Valcea,…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru cruzimi fața de animale, dupa ce au primit un telefon din partea unor cetațeni care le explicau ca intr-un apartament din Bragadiru se intampla lucruri ciudate. Ajunși acolo, oamenii legii s-au crucit cand au descoperit mai multe animale abandonate,…

- Polițistii din Brasov au surprins cu aparatul radar un sofer care circula cu 275 km pe ora. Acesta a fost amendat si a ramas fara permis de conducere pentru o perioada de 120 de zile. „Stimate conducator auto, avem onoarea de a te informa ca vehiculul tau a fost surprins de aparatul radar intr-o cursa…

- Mai multe fiole care contin Fentanil au disparut din Spitalul Judetean de Urgenta din Brasov. Oficialii unitatii sanitare au anuntat Politia despre acest caz. Polițiștii au facut verificari in ATI și mai multe persoane vor fi audiate in zilele urmatoare. Substanta cu puternic efect psihotrop a disparut…