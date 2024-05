Stiri pe aceeasi tema

- ”Veniți de luați Lumina” – acesta a fost indemnul pe care l-au auzit, la miezul nopții, mii de credincioși prezenți, in aer liber, la Parohia Ortodoxa ”Sfantul Nectarie” din Dej. La fel ca in anii trecuți, de pe o scena amplasata pe strada Crangului, slujba de Inviere a fost oficiata de protopopul Dejului,…

- Credincioșii ortodocși adunați la Biserica Sfantului Mormant de la Ierusalim așteapta ca preoții sa vina cu Lumina Sfanta. Ulterior, lumina va fi dusa in țarile ortodoxe, inclusiv in Romania. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 4 mai, de parintele arhimandrit Teofil…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim sambata seara de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ulterior, centrele eparhiale, prin protopopiate,…

- Lumina Sfanta, simbol al Invierii lui Iisus, va fi adusa si in acest an de la Ierusalim, sambata seara, de catre parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte.

- Sambata Mare pica anul acesta pe 4 mai și reprezinta ziua in care trupul lui Iisus Hristos a fost pus in mormant. Este de asemenea ultima zi a Saptamanii Patimilor, in care crestinii ortodocși se pregatesc pentru sarbatoarea Invierii Mantuitorului. In ultima zi din Postul Paștelui sunt urmate mai multe…

- Cea mai importanta sarbatoare a lumii crestine se vede la Observator Antena 1. Echipele Observator aduc emotia Invierii din cel mai sfant loc de pe Pamant, Mormantul de la Ierusalim, pana in inima Romaniei, cu transmisiuni speciale din Capitala, de la Iași si de la malul marii, intr-o editie speciala…

- Cand va fi adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim. Anunțul facut de Patriarhia Romana Cand va fi adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim. Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Lumina Sfanta a Invierii, care se aprinde…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…