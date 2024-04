Șase zile libere pentru bugetari în minivacanța de Paște Romanii vor avea o prima minivacanța de șase zile la inceputul lunii mai, cand va fi și Paștele Ortodox (in 5 mai). Pentru ca Paștele va fi in aceeași saptamana cu 1 Mai, zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi și in 2 mai, astfel incat sa se faca punte […] The post Șase zile libere pentru bugetari in minivacanța de Paște appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

