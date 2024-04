Israel-Hamas. Ministrul german a susţinut o soluţie cu două state Ministrul german de externe Annalena Baerbock s-a pronuntat in favoarea unui ajutor umanitar mai mare pentru Fasia Gaza si a unei solutii cu doua state in timpul discutiilor cu omologi din tari occidentale si arabe, care au avut loc la Riad, informeaza marti dpa. In timpul discutiilor, Baerbock a subliniat ca un stat palestinian independent, ca parte a unui proces de pace cuprinzator si a unei solutii cu doua state, ramane un obiectiv clar al politicii germane, potrivit rapoartelor care circulau in cercurile delegatiei germane luni seara. Baerbock a participat la aceasta intalnire a ministrilor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock s-a exprimat in favoarea unui ajutor umanitar mai consistent pentru Fasia Gaza si a unei solutii cu doua state in timpul discutiilor cu omologi din tari occidentale si arabe, care au avut loc la Riad

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut duminica Statelor Unite sa impiedice o invazie israeliana in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, transmit AFP si Reuters. ”Facem apel la Statele Unite sa ii ceara Israelului sa puna capat operatiunii de la Rafah, intrucat SUA sunt singura tara capabila…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri ca nimeni din randul partenerilor sai externi nu-i va putea impune ce decizie sa ia cu privire la raspunsul Israelului in urma atacului cu drone si rachete, pe care Iranul l-a efectuat sambata noaptea ca represalii dupa un atac aerian asupra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dezmintit miercuri orice ”acuzatie” de foamete in Fasia Gaza si a reiterat ”dreptul” Israelului de a se ”proteja”, in cadrul unor intalniri cu ministrii de Externe britanic David Cameron si german Annalena Baerbock, la Ierusalim, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Seful diplomatiei britanice David Cameron a exclus marti orice schimbare in politica actuala de furnizare de arme catre Israel, in pofida apelurilor de suspendare a acestor vanzari din cauza conflictului din Fasia Gaza, transmite miercuri AFP. „Am trecut in revista cele mai recente sfaturi cu privire…

- Instanța suprema a Organiției Națiunilor Unite deschide luni o saptamana de audieri privind consecințele juridice ale ocuparii teritoriilor palestiniene de catre Israel, iar peste 50 de state urmeaza sa se adreseze judecatorilor. Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Maliki, va vorbi primul in…

- Israelul și-a oficializat duminica, 18 februarie, opoziția fața de ceea ce a numit "recunoașterea unilaterala" a unui stat palestinian și a afirmat ca orice acord de acest fel trebuie sa fie obținut prin negocieri directe, informeaza Reuters.Premierul Benjamin Netanyahu a supus la vot "decizia declarativa"…

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…