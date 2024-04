Mihai Tudose cere candidat PSD la prezidențiale Europarlamentarul Mihai Tudose a afirmat, sambata, ca PSD trebuie sa dea presedintele tarii, pentru a nu se mai afla in situatia, in care a mai fost, de a iesi pe primul loc si de a nu face Guvernul. „Noi am mai iesit pe primul loc si stiti ca s-a facut Guvern din locul doi, trei […] The post Mihai Tudose cere candidat PSD la prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

