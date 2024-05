Vinerea Mare, ziua pătimirii lui Iisus In Sfanta și Marea Vineri, se praznuiesc sfintele și mantuitoarele și infricoșatoarele Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos: scuiparile, lovirile peste fața, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfira, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița, și inainte de toate, crucea și moartea, pe care le-a primit de bunavoie pentru noi. Se mai face inca pomenire de marturisirea mantuitoare facuta pe cruce de talharul recunoscator, ce a fost rastignit impreuna cu El. Dupa ce Domnul a fost vandut de prietenul și ucenicul Lui cu treizeci de arginți, a fost dus… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

