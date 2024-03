Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, instituție aflata in centrul multor scandaluri privind acuzații de plagiat, ia masuri pentru a preveni de acum inainte astfel de situații. In mai 2021, Guvernul a aprobat reorganizarea Academiei de Politie, in doua facultati, de Politie si de Pompieri. Ministrul…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca inspectiile antifrauda vor fi facute nu de catre inspectorii de la nivelul regionalelor ANAF, ci de la nivel judetean, pentru eficientizarea activitatii. In plus, inspectorii antifrauda vor fi ”militarizati”, ei urmand a purta arma. ”Avem aceasta…

- Angajatii din Sanatate picheteaza joi, sediile Ministerelor Sanatatii si Muncii, nemultumiti de majorarea salariilor cu doar 15%, crestere despre care afirma ca acopera doar partial inflatia si este departe de nivelul acesteia din ultimii ani. Reprezentantii Federatiei “Solidaritatea Sanitara” au anuntat…

- Aproximativ un milion de romani care primesc pensie de handicap vor avea parte de o majorare a indemnizației. Guvernul a anunțat ca va mari pensiile de handicap, care acum sunt de 419 lei/luna. Guvernul a anunțat ca va majora anul acesta sumele primite de aproape un milion de romani, ca indemnizație…

- Guvernul de la Roma a introdus o taxa anuala de 2.000 de euro pentru ca unii rezidenți straini sa poata avea acces la serviciul național de sanatate. Taxa respectiva reprezinta o masura de reducere a costurilor incluse in legea bugetului Italiei pentru 2024. Noile reguli, aprobate la sfarsitul anului…

- Multe dintre companiile de stat nu au mai acordat prime și beneficii anul acesta, dar unele dintre ele au avut de respectat contractul colectiv de munca sau au dat bonusuri și prime de sfarșit de an, chiar daca Guvernul a impus austeritatea. Sursa Zilei a intrebat peste 30 de instituții și companii…

- Guvernul va aloca bani pentru plata transelor reprezentand drepturile salariale restante pentru personalul ICCJ, al Ministerului Public si al Ministerului Justitiei, au precizat surse oficiale. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a obtinut suma de peste 1 miliard de lei, in urma discutiilor din Executiv.…