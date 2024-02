Stiri pe aceeasi tema

- Se vorbește, mai nou, despre „militarizarea inspectorilor antifrauda”. Sunt declarații pe care le-a facut recent ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca inspectiile antifrauda vor fi facute nu de catre inspectorii de la nivelul regionalelor ANAF, ci…

- Incident extrem de grav in centrul Capitalei! O tanara de 25 de ani a fost batuta cu bestialitate și lasata sa moara in scara unui bloc de agresori ramași deocamdata necunoscuți, duminica dimineața. Vecinii au auzit țipetele de ajutor dar le-a fost teama sa iasa din case. Incidentul s-a petrecut la…

- 10 hoți inarmați cu Kalașnikov au atacat un convoi care transporta valori importante in Sardinia și au luat cu 4 milioane de euro, scrie presa italiana. Attacco tipo Narcos. La nuova frontiera sarda, armi, diversi arsenali, commandos in pieno giorno.https://t.co/b4JF7GehSJ — Ferula✴️ (@Ferula18) January…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a anuntat ca va face propuneri pentru schimbarea unor persoane din functii de conducere din cadrul ANAF si Autoritatii Vamale Romane. ”Nu exista ANAF si Autoritatea Vamala cu conducere lipsita de performanta”, a declarat, joi, ministrul Boloș. Ministrul Marcel…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a vorbit deschis despre alegerile sale in viața. Bolos, care este cleric, a marturisit si ce ar alege intre biserica si politica, daca ar fi pus in fata unei astfel de alegeri. Boloș ar alege biserica in schimbul politicii ”Daca nu ar fi aceste reguli stricte…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a criticat, sambata, intr-o conferinta de presa, institutii din subordinea ministerului care ”se lauda” cu planurile pe care le-au realizat, dand exemplu, in acest sens, Autoritatea Vamala Romana. ”Dupa Boboteaza voi iesi public si voi cere domnului prim-ministru…

- Politistii din SNPPC primeau 20% reducere la Ferma Dacilor. Presedintele SNPPC spune ca „nu e in atributiile noastre sa facem controale”. „Va informam ca Biroul teritorial SNPPC din IPJ Prahova a incheiat un nou parteneriat in domeniul turismului. Incepand din 8 iulie, membrii SNPPC&familiile beneficiaza…

- Doi inspectorii de la Antifrauda București ar fi ajutat patronii unor firme sa iasa bine la controalele facute de Direcția Antifrauda Fiscala București, in schimbul unor sume de bani. Procurorii DNA ii acuza de luare de mita, fals in inscrisuri oficiale, trafic de influența. Procurorii anticorupție…