Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca „nu o sa aiba nimeni niciun pistol" la ANAF, asa cum a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Tragi dupa camioane, esti John Wayne?", a spus el. „E o prostie. Este o prostie si ramane o prostie. Am discutat si astazi in sedinta de Guvern, daca te duci intr-un control […]