- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți seara, la Romania TV, ca „nu o sa aiba nimeni niciun pistol” la ANAF, asa cum a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Tragi dupa camioane, esti John Wayne?”, a adaugat el.

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca ”nu o sa aiba nimeni niciun pistol” la ANAF, asa cum a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. ”Tragi dupa camioane, esti John Wayne?”, a adaugat el. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la RTV, daca inspectorii ANAF vor avea pistol.“E o prostie…

- • Inspectorii antifrauda vor avea drept de portarma Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) presupune ca activitatea economica ilicita sa fie urmarita de serviciile teritoriale judetene, in prezent fiind urmarita de cele care functioneaza la nivel regional, a declarat ministrul…

- Deficitul bugetar este dublu in ianuarie 2024. Potrivit unor surse, ar fi de 0,5%. Aceasta valoare, dubla fața de ianuarie anul trecut, indica faptul ca deficitul bugetar din 2023 ar fi fost ”ajustat” prin trecerea unor cheltuieli in 2024. Noi acum inchizand in jurul valorii de 5,7% deficitul bugetar,…

- Aproximativ patru miliarde de lei costa cele patru tipuri de alegeri din acest an, adica aproape un miliard de lei pentru fiecare tip de alegeri, a anunțat ministrul de Finanțe, Marcel Boloș. Intrebat daca este de acord cu reducerea numarului de alegeri prin comasare, ministrul de Finanțe a spus ca…

- Se ofera un ajutor de la stat pentru firmele afectate de razboi. Detalii in acest sens vin de la ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Oficialul de la Guvern anunța ca pregatește schema de ajutor de stat IMM PLUS. Aceasta este o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si…

- Marcel Ciolacu a transmis romanilor, astazi, un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. “Dragi romani, in urma cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, romanii si-au unit eforturile si au pus bazele Romaniei ca stat national, unitar si democratic. Si atunci, multi s-au opus. Si din afara tarii, dar si din interior.…

- Protestele neautorizate continua luni, 15 ianuarie, pentru a șasea zi consecutiva, dupa ce negocierile din weekend dintre fermieri, transportatori și reprezentanții guvernului au eșuat. Mai multe autocamioane și tractoare se afla in continuare in localitatea Afumati, la intrarea in București, din cauza…