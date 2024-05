Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la președinția Consiliului Județean Maramureș, din partea Alianței ”Dreapta Unita” USR-PMP, senatorul Dan Ivan, propune amenajarea mai multor parcari și spații de odihna, dotate cu toalete și locuri de recreere. Aceste spații și parcari ar urma sa fie realizate pe drumurile naționale și județene,…

- Iulia Maria Ghinea, Alexia Cristina Ene și Daria Scoruș sunt cele trei eleve de la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzau care s-au calificat la faza naționale ale olimpiadelor din domeniul limbii și literaturii romane. Primele doua vor merge la Olimpiada Lectura ca abilitate de viața, in timp…

- Rebeca, Denis și Paul au obținut premiul I la fazele județene ale olimpiadelor „Lectura ca abilitate de viața”, istorie și limba engleza și s-au calificat pentru faza națioanla a concursurilor. – Docea Rebeca, clasa a XII-a B, prof. Rusu Ramona, Olimpiada „Lectura ca abilitate de viața”. – Saratean…

- Administrația de Stat a Drumurilor informeaza ca in aceasta noapte a nins in mai multe regiuni ale țarii. Precipitațiile sub forma de ninsoare au cuprins preponderent zona de nord și centru parțial.

- CNAIR anunta ca se suspenda temporar emiterea rovinietei pentru actualizarea informatiilor privind perioadele de valabilitate ale acesteia. ”CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi, ca incepand cu data de 11.03.2024, ora 00:00, pentru o perioada de aproximativ 3 ore,…

- In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.125/16.02.2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput procesul de autorizare la plata a acestor scheme,…

- Președintele Comisiei pentru Informații a Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Turner, a pus la dispoziția tuturor membrilor Congresului informații despre o „amenințare grava la adresa securitații naționale” a SUA. Mai multe surse au spus pentru CNN ca amenințarea este legata de Rusia.

- Dupa ce ieri au susținut proba de limba și literatura romana, in cadrul simularii evaluarii naționale, viitorii absolvenți de gimnaziu au azi al doilea test, la matematica, proba de foc a examenului. Candidații au avut acces in salile de examen pana la ora 8:30, urmand ca subiectele sa fie distribuite…