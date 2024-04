Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa totala de Soare nu a adus doar entuziasm in randul oamenilor, ci si drama. Este povestea unei astrologe americane obsedata de acest fenomen, care a ales sa isi omoare partenerul si sa isi raneasca copiii in ziua in care luna a acoperit soarele.

- O fata de 15 ani din Brașov a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc, de la balconul unui apartament in care era o petrecere. Polițiștii ancheteaza acum daca fata s-a aruncat singura sau a fost aruncata de la balcon. Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.00, printr-un […] The…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- O mașina a fost furata in plina zi de pe o strada din Capitala. Autorii sunt doi tineri care nu dețineau permis de conducere. In plina zi, o mașina a fost furata de pe o strada din Capitala. Proprietarul și-a lasat mașina parcata in apropierea unei treceri de pietoni și cu cheile in contact. Aceasta…

- Un ceh a incendiat o mașina de poliție fiindca dorea sa intre la inchisoare: „Aveam prea multe datorii”. Vladimir S., 41 de ani, nu a scapat de creditori, deoarece a fost condamnat la o pedeapsa de doi ani cu suspendare, ba va trebui sa plateasca și pagubele facute autospecialei de poliție, circa 8.000…

- Un actor a fost impușcat cu o arma tip airsoft, pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, și a ajuns la Spitalul de Urgența, dar este in afara pericolului. Tanarul actor a fost impușcat de un coleg de scena in timpul repetițiilor pentru piesa „Iubesc, iubesc, te iubesc” cu o arma de tip airsoft.…

- Adjunctul Inspectoratului de Poliție Gorj, Ion Frațilescu, este cercetat de șefii din IGPR dupa ce a fost acuzat de un protestatar din Targu Jiu ca i-a lovit mașina cu piciorul. IPJ Gorj a comunicat, dupa incident, ca adjunctul șef s-a dezechilibrat și a lovit involuntar mașina protestatarului. Luni…