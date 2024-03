Șofer găsit mort, în Olt. Mașina pe care o conducea a luat foc pe centura orașului Caracal Un șofer a fost gasit mort de pompierii din Olt, cu arsuri pe tot corpul, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc. O autospeciala de stingere si un echipaj SMURD au intervenit pe centura municipiului Caracal, la un accident rutier […] The post Șofer gasit mort, in Olt. Mașina pe care o conducea a luat foc pe centura orașului Caracal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc, iar soferul a fost gasit de pompierii din Olt decedat si cu arsuri pe tot corpul, potrivit news.ro. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au anuntat ca pompierii Detasamentului Caracal,…

- Prefectul judetului Olt, Mario De Mezzo, a anuntat ca a gasit un dispozitiv de localizare prin GPS montat pe masina sa si a depus o plangere la Politie. ”In urma cu cateva zile am descoperit sub bordul masinii mele personale un licar de led albastru suspect. Am gasit un dispozitiv pe care nu il montasem…

- Accident spectaculos, fara victime, in stațiunea Baile Herculane. Un șofer care abia oprise in parcarea unui restaurant a apasat din greșeala pedala de accelerație și a intrat in plin in vitrina localului. Un sofer in varsta de 48 de ani din Cluj a intrat cu masina in restaurantul unui hotel, unde a…

- Un barbat de 30 de ani a decedat, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare, dupa ce masina pe care o conduceea a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes”. Accidentul s-a petrecut in localitatea Peleșul Mare, iar ISU Satu Mare a intervenit…

- Un pompier din UK chemat sa intervina la un accident rutier și-a gasit propriul copil mort acolo. Adrian și-a recunoscut fiica dupa un tatuaj de pe picior. Un pompier care a fost chemat sa intervina la locul unde s-a produs un accident rutier și-a dat seama ca victima este nimeni alta decat fiica lui.…

- 10 morti si 59 de raniti, dupa un accident in lant infiorator pe autostrada Marmara Nord din Turcia. Sensul spre Istanbul a fost inchis circulatiei. Bilant tragic in Turcia, in urma unui accident in lant infiorator produs joi dimineata. Potrivit CNN Turk, zece oameni au murit si 59 au fost raniti, dupa…

- Un sofer beat a facut prapad cu masina pe soseaua Alexandriei din Bucuresti. Motorul masinii a zburat pe asfalt, dupa o cursa nebuna si un impact devastator. Un sofer in varsta de 29 de ani din Capitala nu a avut nicio retinere sa se urce la volan baut si sa plece cu masina, impreuna cu […] The post…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, duminica dimineața, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Potrivit Brigazii de Poliție Rutiera, cei doi vatmani și un calator au fost transportați la spital. Polițiștii Brigazii Rutiere au fost sesizați in jurul orei 05:50, prin apel la 112, cu privire la un accident…