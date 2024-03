Un barbat din Baia de Cris, judetul Hunedoara, a gasit in propriul autoturism un sarpe veninos.Panicat, omul a sunat la 112, iar reacția Poliției este una de cascadorii rasului. Ei i-au recomandat, telefonic, sa-i taie capul șarpelui. Reptila scapase din terariul unui crescator. Un barbat din Baia de Cris, judetul Hunedoara, a tras o sperietura […] The post „Politia mi-a spus sa ii tai capul”, replica hilara a autoritaților pentru un sofer care s-a trezit cu un sarpe veninos in masina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .