Tanarul in varsta de 20 de ani acuzat ca a injunghiat o minora de 13 ani a fost retinut. Barbatul este reținut pentru 24 de ore, pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, a informat, vineri, IPJ. Politia municipiului Giurgiu a fost sesizata despre faptul